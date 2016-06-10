CodeBaseSeções
Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
O script mostra como usar funções da biblioteca Windows wininet.dll para carregar a partir da página de web. Como exemplo, é carregada a página do forum mql4.com com o perfil do autor do script (https://www.mql5.com/ru/users/integer).

Após carregar, a página fica salva no catálogo experts/files usando o nome "SavedFromInternet.htm", a seguir, é aberta uma janela que notifica sobre a finalização do trabalho do script:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7089

