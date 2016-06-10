Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
s_wininet - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1057
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O script mostra como usar funções da biblioteca Windows wininet.dll para carregar a partir da página de web. Como exemplo, é carregada a página do forum mql4.com com o perfil do autor do script (https://www.mql5.com/ru/users/integer).
Após carregar, a página fica salva no catálogo experts/files usando o nome "SavedFromInternet.htm", a seguir, é aberta uma janela que notifica sobre a finalização do trabalho do script:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7089
Conjunto de scripts para desenho rápido das ondas de Elliot.Arbitragem
Táticas de arbitragem multi-moeda.
Biblioteca de otimização automática do conselheiro durante o seu trabalho.Conversão de arquivos hst para arquivos csv
O script hst2csv é usado para converter arquivos *.hs para arquivos *.csv que podem ser importados sem erros para o terminal do cliente MetaTrader 4.