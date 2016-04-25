代码库部分
s_wininet - MetaTrader 4脚本

脚本展示使用 Windows 的 wininet.dll 函数库下载网页的用例。作为一个例程, 脚本下载 mql4.com 论坛的作者资料页面 (https://www.mql5.com/en/users/integer)。

下载的页面保存在 experts/files 文件夹之下, 名为 "SavedFromInternet.htm"。之后消息框出现, 说明脚本完成了其操作:

