CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

s_wininet - скрипт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8287
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


В скрипте демонстрируется использование функций библиотеки Windows wininet.dll для загрузки из интернета веб-страницы. В качестве примера загружается стараница форума mql4.com c профилем автора скрипта (https://www.mql5.com/ru/users/integer).

После загрузки страница сохраняется в каталоге experts/files с именем "SavedFromInternet.htm" и открывается окно с сообщением о завершении работы скрипта:

Arbitrage Arbitrage

Тактика мультивалютного арбитража.

Комплект скриптов WaveMarker Комплект скриптов WaveMarker

Комплект скриптов для быстрого рисования волн Эллиота.

Автооптимизатор Автооптимизатор

Библиотека автоматической оптимизации советника в процессе его работы.

awo Holidays awo Holidays

Советник awo Holidays сообщает статус следующего дня: рабочий день, выходной или праздник.