Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
s_wininet - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8287
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В скрипте демонстрируется использование функций библиотеки Windows wininet.dll для загрузки из интернета веб-страницы. В качестве примера загружается стараница форума mql4.com c профилем автора скрипта (https://www.mql5.com/ru/users/integer).
После загрузки страница сохраняется в каталоге experts/files с именем "SavedFromInternet.htm" и открывается окно с сообщением о завершении работы скрипта:
Arbitrage
Тактика мультивалютного арбитража.Комплект скриптов WaveMarker
Комплект скриптов для быстрого рисования волн Эллиота.
Автооптимизатор
Библиотека автоматической оптимизации советника в процессе его работы.awo Holidays
Советник awo Holidays сообщает статус следующего дня: рабочий день, выходной или праздник.