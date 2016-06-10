CodeBaseSeções
Conjunto de scripts WaveMarker - script para MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
s_WaveMarker_CreateNew - o script cria no gráfico um grupo de objetos gráficos, a saber: etiquetas e linhas de marcação para ondas de Elliot. O usuário apenas tem que deslocar as etiquetas, usando o mouse, tendo-as tido selecionadas anteriormente. O número de objetos gráficos é ilimitado. Para criar um novo grupo, é preciso anexar reiteradamente o script ao gráfico – além disso, o script permite deslocar e criar objetos criados anteriormente. Ao terminar de deslocar qualquer um objeto, é recomendável excluir o script do gráfico.


s_WaveMarker_ChangeAll - o script permite deslocar objetos criados pelo script s_WaveMarker_CreateNew sem a criação de um novo grupo de objetos.


s_WaveMarker_DeleteAll - exclui do gráfico todos os objetos criados pelo script s_WaveMarker_CreateNew.


s_WaveMarker_DeleteByIndex - exclui do grupo todos os objetos criados pelo script s_WaveMarker_CreateNew de acordo com o índice especificado do script, na janela de propriedades.. É possível definir o índice do grupo de objetos usando o nome de qualquer um dos objetos no grupo, pois o índice está indicado no nome do objeto, entre parêntesis.

