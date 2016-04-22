und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
s_wininet - Skript für den MetaTrader 4
Das Skript veranschaulicht die Verwendung der Funktionen der wininet.dll, der Windows-Bibliothek für den Download von einer Webseiten. Als ein Beispiel, lädt das Skript die Forum-Seite von mql4.com mit dem Autor-Profil (https://www.mql5.com/en/users/integer).
Die heruntergeladene Seite wird gespeichert im experts/files-Ordner unter dem Namen "SavedFromInternet.htm". Danach wird ein Nachricht angezeigt, die besagt, dass das Skript sich beendet:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7089
