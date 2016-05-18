コードベースセクション
Dmitry Fedoseev
このスクリプトは、wininet.dllを利用してウェブページをロードする方法をご紹介します。例としてMQL4.comフォーラムのページを使います (https://www.mql5.com/ru/users/integer)。

ダウンロードした後にページは terminal_directory\experts\files フォルダに「SavedFromInternet.htm」ファイルとして保存されます。:

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7089

