s_wininet - MetaTrader 4のためのスクリプト
このスクリプトは、wininet.dllを利用してウェブページをロードする方法をご紹介します。例としてMQL4.comフォーラムのページを使います (https://www.mql5.com/ru/users/integer)。
ダウンロードした後にページは terminal_directory\experts\files フォルダに「SavedFromInternet.htm」ファイルとして保存されます。:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7089
