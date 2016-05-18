私たちのファンページに参加してください
WaveMarker スクリプトセット - MetaTrader 4のためのスクリプト
s_WaveMarker_CreateNew - このスクリプトは、チャートにエリオット波動を表すラインやラベルなどグラフィカルオブジェクトのグループを描画します。残されたことはラベルをマウスドラッグで移動することだけです。グラフィカルオブジェクトのグループの数には限りがありません。新しいグループを作成するために、スクリプトをチャートに再び貼り付ける必要があります。全てのオブジェクトの移動が終わった後にスクリプトを削除すれば良いです。
s_WaveMarker_ChangeAll - このスクリプトは、新しいグループを作成せずに s_WaveMarker_CreateNew スクリプトにより作成されたオブジェクトを一括移動させます。
s_WaveMarker_DeleteAll - 全てのs_WaveMarker_CreateNew スクリプトにより作成されたオブジェクトを一括削除します。
s_WaveMarker_DeleteByIndex - s_WaveMarker_CreateNew スクリプトにより作成された指定されたインデックスにあるオブジェクトを削除します。オブジェクトグループのインデックスをどんなオブジェクト名でも測定することができます。インデックスがオブジェクト名の括弧内にあります。
