CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Комплект скриптов WaveMarker - скрипт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8330
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


s_WaveMarker_CreateNew - скрипт создает на графике группу графических объектов - надписей и линий для маркировки волн Эллиота. Пользователю остается только переместить надписи при помощи мыши, предварительно выделив их. Количество групп графических объектов не ограничено. Для создания новой группы скрипт необходимо повторно присоединить к графику - при этом скрипт обеспечивает возможность перемещения и созданных ранее объектов. По окончанию перемещения объектов скрипт рекомендуется отсоединить от графика.




s_WaveMarker_ChangeAll - скрипт обеспечивает возможность перемещения объектов созданных скриптом s_WaveMarker_CreateNew без создания новой группы объектов.


s_WaveMarker_DeleteAll - удаляет с графика все объекты созданные скриптом s_WaveMarker_CreateNew.


s_WaveMarker_DeleteByIndex - удаляет с графика объекты одной из групп созданных скриптом s_WaveMarker_CreateNew по указанном в окне свойств скрипта индексу. Индекс группы объектов можно определить по имени любого из объектов входящего в группу - в имени объекта индекс указан в скобках.

Запись котировок в txt файл с указанием полного пути и имени файла Запись котировок в txt файл с указанием полного пути и имени файла

Данная библиотека позволяет записывать текстовый файл с котировками символа в любое место вашего жесткого диска.

Extended Regression StopAndReverse Extended Regression StopAndReverse

Универсальный трендовый инструмент для ближних прогнозов и принятия решений по "стопам" и/или "стоп/разворотам" ордеров.

Arbitrage Arbitrage

Тактика мультивалютного арбитража.

s_wininet s_wininet

Пример использования wininet.dll для загрузки веб-страницы.