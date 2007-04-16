Ставь лайки и следи за новостями
Комплект скриптов WaveMarker - скрипт для MetaTrader 4
s_WaveMarker_CreateNew - скрипт создает на графике группу графических объектов - надписей и линий для маркировки волн Эллиота. Пользователю остается только переместить надписи при помощи мыши, предварительно выделив их. Количество групп графических объектов не ограничено. Для создания новой группы скрипт необходимо повторно присоединить к графику - при этом скрипт обеспечивает возможность перемещения и созданных ранее объектов. По окончанию перемещения объектов скрипт рекомендуется отсоединить от графика.
s_WaveMarker_ChangeAll - скрипт обеспечивает возможность перемещения объектов созданных скриптом s_WaveMarker_CreateNew без создания новой группы объектов.
s_WaveMarker_DeleteAll - удаляет с графика все объекты созданные скриптом s_WaveMarker_CreateNew.
s_WaveMarker_DeleteByIndex - удаляет с графика объекты одной из групп созданных скриптом s_WaveMarker_CreateNew по указанном в окне свойств скрипта индексу. Индекс группы объектов можно определить по имени любого из объектов входящего в группу - в имени объекта индекс указан в скобках.
