O indicador Extended Regression StopAndReverse foi escrito com base em alguns programas, scripts e conselheiros que, na minha opinião, são muito úteis.

Extended Regression StopAndReverse



Ao ser executado, o indicador automaticamente determina o timeframe, calcula dois tipos de regressão sobre o timeframe atual e calcula o desvio do preço na intervalo atual. Em primeiro lugar, para nós é importante a linha reta do ouro, ou seja, a linha de regressão de primeiro grau que mostra a direção e o estado atual da verdadeira tendência no timeframe selecionado. É evidente que quanto maior for o ângulo em relação à horizontal, mais forte a tendência. Assim, é possível fazer certas conclusões sobre o estado do par de moedas a posição atual do preço em relação à linha de regressão. Por exemplo, no caso mais geral, se o raia está para cima e o preço está abaixo do raio, significa um pequeno retrocesso tinha acabado recentemente, e deve presumir-se que o preço se move naturalmente para a área acima do raio dentro da continuação da tendência de regressão.



As linhas de suporte e resistência estão localizadas paralelamente à tendência e a certa distância da linha dourada. Eles estão, respectivamente, acima e abaixo da linha de tendência. Estes são níveis válidos limiares lineares, como eles são desenhados com base no valor do desvio quadrático no intervalo calculado com o correspondente coeficiente de Fibonacci.



Usando o valor do desvio quadrático e os coeficientes de Fibonacci correspondentes, o indicador segundo o algoritmo especial calcula os valores dos níveis adaptativos "stop" e "stop/reversão" para os preços atuais. Estes níveis podem ser interpretados como valores limite instantâneos do desvio no intervalo de tempo da última barra. Esses valores são exibidos por pontos coloridos acima ou abaixo do preço de acordo com o estado do par de moedas. Os pontos com sombreado azul são desenhados abaixo do preço, ps mais brilhantes são "stop", os mais escuros "stop/reversão". Os pontos com sombreado vermelho são desenhados acima do preço e também exibem os níveis de stop e reversão. Para qualquer valor do preço de qualquer barra, o indicador sempre exibe apenas dois níveis de valor instantâneo, mas nem todos os quatro. Isso ajuda a tirar as conclusões adequadas sobre o estado da tendência. Nota importante: no caso de uma verdadeira penetração de um ou ambos os níveis stop, quando o preço de fechamento da barra excede o nível correspondente, o indicador exibe este evento, invertendo os valores instantâneos. Assim, se você ver uma reversão - é, pelo menos, uma mudança de curto prazo da tendência numa pequena correção.



O indicador usa o coeficiente de regressão especificado para calcular e exibir o canal não-linear, que é necessário para prever o futuro mais próximo, e que também serve como canal linear, ou seja, para exibir o suporte válido e níveis de resistência, mas que mudam dinamicamente e não-linearmente ao longo do tempo. Por padrão, o indicador utiliza um coeficiente de regressão parabólico, ou seja, 2.



A interpretação dos valores do indicador é relativamente simples:

- Por exemplo, deixe o canal de regressão não-linear dobrar-se e cruzar para cima a linha dourada de uma tendência de alta. Este é um sinal de exaustão, isto é, é esperado um retrocesso ou até mesmo uma mudança de tendência. Se ele cruza de baixo para cima, este é um sinal de um aumento na força da tendência. Respectivamente, tudo é espelhado durante uma tendência de baixa. Também é necessário mudar para um maior e menor prazos e olhar para a situação lá.



Cruzamento, pelo preço, das linhas de apoio ou de resistência:

- Se o preço salta para além da resistência durante uma tendência de alta, é esperado que retorne ao canal, mas não é necessário fechar as ordens. Se o preço salta para além do apoio durante uma tendência de alta, uma forte correção é esperada se ela quebra os dois níveis, stop/reversão. Para uma compreensão mais exata da situação, também é necessário considerar o estado do canal em relação à linha dourada de tendência e aos valores sobre os timeframes adjacentes. Respectivamente, tudo é espelhado durante uma tendência de baixa.



Todos os canais são dinamicamente recalculados e redesenhados com cada nova barra dependendo da situação atual do mercado. Apesar da matemática complexa, o indicador não carrega a CPU e não requer quaisquer recursos especiais de computador.



Parâmetros de entrada:

_RegressionDegree – grau de regressão não-linear; valor de viabilidade – 2 ou 3.

_K_DeviationChannel – multiplicador para o desvio (não é o coeficiente de Fibonacci!); permite especificar o multiplicador para o desvio, valor de viabilidade – 2, mas alguém pode se beneficiar com o valo 3.

