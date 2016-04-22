und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Die WaveMarker Skript Set - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 996
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
s_WaveMarker_CreateNew - das Skript erstellt eine Gruppe von grafischen Objekten auf dem Chart - Beschriftungen und Linien für die Kennzeichnung der Elliott-Wellen. Der Nutzer muss nur die Beschriftungen mit der Maus bewegen nachdem er sie selektiert hat. Die Anzahl der grafischen Objekt-Gruppen ist nicht beschränkt. Zum Erstellen einer neuen Gruppe sollte das Skript erneut auf dem Chart gestartet werden - das Skript bietet auch die Möglichkeit, zuvor erstellte Objekte zu verschieben. Das Skript sollte vom Chart entfernt werden, wenn die Bewegung eines Objekts beendet ist.
s_WaveMarker_ChangeAll - das Skript bietet die Möglichkeit, die Objekte zu verschieben, die von s_WaveMarker_CreateNew Skript erstellt wurden, ohne eine neuen Gruppe von Objekten zu erstellen.
s_WaveMarker_DeleteAll - entfernt vom Chart alle Objekte, die von s_WaveMarker_CreateNew erstellt wurden.
s_WaveMarker_DeleteByIndex - löscht die Objekte, die von s_WaveMarker_CreateNew erstellt wurden, mit dem im Eigenschaftsfenster bestimmten Index. Der Index einer Gruppe kann durch den Name jedes Objekts dieser Gruppe bestimmt werden - der Index ist in den Klammern angegebene Teile des Namens des Objekts.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7088
Multi-Währungs-Arbitrage-Taktik.Erweiterte Regression StopAndReverse
Universelle Trend-Hilfe für kurzfristige Vorhersagen und Entscheidungen, durch "Stopps" und/oder "Stopps/Umkehrungen" der Positionen.
Beispiel für die Verwendung der wininet.dll für das herunterladen einer Webseite.Auto Optimierer
Die Bibliothek für die automatisierte Optimierung eines EAs während er läuft.