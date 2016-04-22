CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Die WaveMarker Skript Set - Skript für den MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
996
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


s_WaveMarker_CreateNew - das Skript erstellt eine Gruppe von grafischen Objekten auf dem Chart - Beschriftungen und Linien für die Kennzeichnung der Elliott-Wellen. Der Nutzer muss nur die Beschriftungen mit der Maus bewegen nachdem er sie selektiert hat. Die Anzahl der grafischen Objekt-Gruppen ist nicht beschränkt. Zum Erstellen einer neuen Gruppe sollte das Skript erneut auf dem Chart gestartet werden - das Skript bietet auch die Möglichkeit, zuvor erstellte Objekte zu verschieben. Das Skript sollte vom Chart entfernt werden, wenn die Bewegung eines Objekts beendet ist.




s_WaveMarker_ChangeAll - das Skript bietet die Möglichkeit, die Objekte zu verschieben, die von s_WaveMarker_CreateNew Skript erstellt wurden, ohne eine neuen Gruppe von Objekten zu erstellen.


s_WaveMarker_DeleteAll - entfernt vom Chart alle Objekte, die von s_WaveMarker_CreateNew erstellt wurden.


s_WaveMarker_DeleteByIndex - löscht die Objekte, die von s_WaveMarker_CreateNew erstellt wurden, mit dem im Eigenschaftsfenster bestimmten Index. Der Index einer Gruppe kann durch den Name jedes Objekts dieser Gruppe bestimmt werden - der Index ist in den Klammern angegebene Teile des Namens des Objekts.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7088

Arbitrage Arbitrage

Multi-Währungs-Arbitrage-Taktik.

Erweiterte Regression StopAndReverse Erweiterte Regression StopAndReverse

Universelle Trend-Hilfe für kurzfristige Vorhersagen und Entscheidungen, durch "Stopps" und/oder "Stopps/Umkehrungen" der Positionen.

s_wininet s_wininet

Beispiel für die Verwendung der wininet.dll für das herunterladen einer Webseite.

Auto Optimierer Auto Optimierer

Die Bibliothek für die automatisierte Optimierung eines EAs während er läuft.