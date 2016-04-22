

s_WaveMarker_CreateNew - das Skript erstellt eine Gruppe von grafischen Objekten auf dem Chart - Beschriftungen und Linien für die Kennzeichnung der Elliott-Wellen. Der Nutzer muss nur die Beschriftungen mit der Maus bewegen nachdem er sie selektiert hat. Die Anzahl der grafischen Objekt-Gruppen ist nicht beschränkt. Zum Erstellen einer neuen Gruppe sollte das Skript erneut auf dem Chart gestartet werden - das Skript bietet auch die Möglichkeit, zuvor erstellte Objekte zu verschieben. Das Skript sollte vom Chart entfernt werden, wenn die Bewegung eines Objekts beendet ist.









s_WaveMarker_ChangeAll - das Skript bietet die Möglichkeit, die Objekte zu verschieben, die von s_WaveMarker_CreateNew Skript erstellt wurden, ohne eine neuen Gruppe von Objekten zu erstellen.



s_WaveMarker_DeleteAll - entfernt vom Chart alle Objekte, die von s_WaveMarker_CreateNew erstellt wurden.



s_WaveMarker_DeleteByIndex - löscht die Objekte, die von s_WaveMarker_CreateNew erstellt wurden, mit dem im Eigenschaftsfenster bestimmten Index. Der Index einer Gruppe kann durch den Name jedes Objekts dieser Gruppe bestimmt werden - der Index ist in den Klammern angegebene Teile des Namens des Objekts.

