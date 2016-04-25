

s_WaveMarker_CreateNew - 脚本在图表上创建一组图形对象 - 文本标签和线来产生埃洛特波浪。用户只需在使用鼠标选中它们之后移动文本标签。图形对象组的数量没有限制。若要创建新的图形组, 应该将脚本重新加载到图表上 - 脚本也提供移动以前创建的对象的能力。一旦对象移动完成, 应将脚本从图表上移除。







s_WaveMarker_ChangeAll - 脚本提供移动由 s_WaveMarker_CreateNew 脚本创建的对象的能力, 而无需创建新的对象组。



s_WaveMarker_DeleteAll - 从图表上移除所有由 s_WaveMarker_CreateNew 脚本创建的对象。



s_WaveMarker_DeleteByIndex - 移除在脚本属性窗口里指定的由 s_WaveMarker_CreateNew 脚本创建的对象索引代表的对象。组的索引可以由组中任何对象的名字来确定 - 对象的索引在其名称的括弧里指定。

