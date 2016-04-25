扩展回归 StopAndReverse 指标基于一些流行并十分有用的程序, 脚本和 EA。

指标启动时自动检测时间帧, 在当前时间帧计算两种类型的回归, 以及计算当前范围内价格背离的平方根。首先, 金黄色的直线 - 第一级回归线显示方向, 和当前所选时间帧上的实际趋势状。它清晰表明, 水平角度越大, 趋势越有韧性。所以, 依据当前价格与回归线的相对位置, 可以为货币对的有关状态做出确定的结论。例如, 在许多一般情况里, 如果射线向上且价格低于射线这意味着小回撤在近期已经结束, 且期望趋势延续, 价格自然移动到回归射线的上方区域。



支撑和阻力线以一定距离平行于金色线。它们分别处于趋势线的上、下。这些是有效的线性阈值, 因为它们是基于相应斐波那契级数计算的范围和偏离的平方根来绘制的。



使用相应斐波那契级数计算的范围和偏离的平方根, 指标在特殊算法的帮助下计算当前价格的自适应 "停止" 和 "停止/反转" 级别。这些级别可以被解释为在最后的柱线时间段里的偏离瞬间限制值。这些值根据货币对的状态以彩色虚线显示在价格的上方 和/或 下方。蓝色阴影显示在价格下方, 浅色的是 "停止", 深色的是 - "停止/反转"。红色阴影显示在价格上方, 还显示 "停止" 和 "反转" 级别。对于任何柱线的任何价格值, 指标总是只显示两个瞬时级别值, 而非全部四个。这有助于做出关于趋势状态的相应结论。重要事项 - 在真正突破一个或全部停止级别的情况下, 当柱线的收盘价超出相应的级别, 指标通过反转瞬时值来示意此事件。例如, 如果在突破之前这些是支撑和阻力级别, 那么指标绘制瞬时支撑来替代它们。所以, 如果这是反转 - 它作为一个小回撤, 至少是一个短线趋势变化。



指标使用指定的回归系数来计算并显示非线性通道, 这对于近期预测是必要的, 也可以提供线性通道, 即显示有效的支撑和阻力级别, 但它是动态变化的, 且在时间上不是线性的。指标省缺使用一个抛物回归系数, 即 2。



指标值的解释相对简单:

- 例如, 非线性回归通道弯曲, 并从上方与上升趋势的金色线交叉。这是一个衰竭信号 - 期待回撤或甚至于趋势改变。如果它从下方交叉 - 这是一个趋势强度增加的信号。在下跌期间, 所有情况分别镜像。在这种情形下, 有必要切换到更高和更低的时间帧来查看。



价格与支撑或阻力线交叉:

- 如果在上涨时价格跃过阻力线, 期待返回通道, 但没有必要平仓。- 如果在上涨时价格跃过支撑线, 如果突破了停止/反转两个级别, 则期待强势回撤。为了更准确地理解这种情形, 有必要考虑通道与趋势金线的相对状态, 和邻近时间帧的值。在下跌期间, 所有情况分别镜像。



所有通道都根据当前行情状况动态重新计算并重绘。尽管有点复杂的数学, 但指标不会加重 CPU 负载, 且无需任何特殊计算机资源。



输入参数:

_RegressionDegree – 非线性回归度数; 合理值 – 2 或 3。

_K_DeviationChannel – 背离乘数 (不是斐波那契级数！); 允许指定背离乘数, 合理值 - 2, 但一些人可能从值 3 中获利。

