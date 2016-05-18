Extended Regression StopAndReverse インジケータは、幾つかの有名で便利なインジケータ、EAやスクリプトに触発されました。

Extended Regression StopAndReverse



起動したあとに、インジケータは自動的に時間軸を判断し、現在の時間軸に2つの回帰式と価格の平均平方根偏差を計算します。まず、一番大事なのは金色の直線です。第1度の回帰の線で、 現在のトレンドの方向性やトレンドの強さを示します。水平線に対する角が大きければ大きいほど、トレンドが強くなることがわかるはずです。このように、回帰の線に対する価格の動きで価格の動き通貨ペアの状態に関して適当な結論を出すことができます。例えば一般的に言えば、半直線が上昇し、価格が半直線以下であることは、最近の小さな価格変動修正を示します。



金色の線からある距離にわたってトレンドに平行なサポート/レジスタンスラインがあります。適切にトレンドラインの以下または以上になります。これは、有効な一次敷居レベルです。指定された時間軸ための平均平方根偏差に基づいて計算されるからです。



このインジケータは、平均平方根偏差の値と適当なフィボナッチ係数を使用することで、特殊アルゴリズムにより現在値のためにアダプティブなストップレベルの値を算出します。このレベルを、最後の足の期間内にある偏差の瞬時の極値として理解することができます。これらの極値が多色の点で表示されます。青くハイライトされた点は価格レベル下に描画され、薄青はストップを示し、濃青はストップ/反対を示します。赤くハイライトされた点は価格レベル上に描画され、薄赤はストップを示し、濃赤はストップ/反対を示します。どんな足でもあらゆる価格レベルにおいていつも瞬時値が4つではなく2つあります。これは、トレンドについて適切な結論を出させます。注意: 価格が1つまたは2つのストップレベルを実際に突破し、足の終値が適当なレベルを越える場合、インジケータはこのような状態を瞬時値の反転により表示します。例えば、突破される前にこれはレジスタンスレベルだった場合、突破した後にレジスタンスのお代わりにサポートが描画されます。このように、反対パターンは少なくとも短期的なトレンドの転換を表します。



指定された回帰係数に基づいて、将来を予測するための適当な非線形チャネルが計算され、チャートに表示されます。また、非線形チャネルは線形チャネルと同ような役割を果たして、有効なサポート/レジスタンスレベルを表示しますが、この場合には非線形動的なレベルが表示されます。初期値は放物線回帰係数で、2に等しいです。



インジケータの指針の分析は、どちらかといえば簡単です。:

- 非線形チャネルが曲がって上昇トレンドの表す金色の線を割ると仮定してみましょう。これは枯渇のシグナルです。トレンドの修正を期待します。非線形チャネルが曲がって金色の線を超えることは、トレンドの継続を示します。下降トレンドはその逆です。また、より長期的･短期的な時間軸に切り替えて見てみるのをおすすめします。



価格がサポート/レジスタンスを交差すること:

- 上昇トレンド中に、価格がレジスタンスを超える場合、価格のチャネルに戻ることを期待すべきですが、注文を決済する必要があまりありません。上昇トレンド中に、価格がサポートを割ってストップ/反対のレベルを2つとも突破する場合、トレンドの修正を期待します。状態をより明らかにするために、金色の線に対する価格チャネルの位置と隣の時間軸を考慮すればいいです。もちろん、下降トレンドはその逆です。



全てのチャネルは動的に再計算され、各足ごとに相場によって再描画されます。複雑な数学にも関わらず、CPUの使用率が低いです。



入力引数:

_RegressionDegree – 非線形回帰の係数（おすすめは2か3）;

_K_DeviationChannel – 偏差の乗数（フィボナッチ係数ではない!）; おすすめは2、もしくは3。

