OsMACD - indicador para MetaTrader 4
O indicador OsMACD é uma fusão dos indicadores em cores Moving Average of Oscillator(OsMA) e Moving Average Convergence/Divergence(MACD).
Aqui estão duas versões do indicador:
- OsMACD:
OsMACD
- e OsMACD_M:
OsMACD_M
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7081
