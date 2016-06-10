CodeBaseSeções
Indicadores

OsMACD - indicador para MetaTrader 4

Сергей
O indicador OsMACD é uma fusão dos indicadores em cores Moving Average of Oscillator(OsMA) e Moving Average Convergence/Divergence(MACD).

Aqui estão duas versões do indicador:

- OsMACD:

OsMACD

- e OsMACD_M:



OsMACD_M

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7081

