Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Extended Regression StopAndReverse - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 33157
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Extended Regression StopAndReverse написан по мотивам некоторых популярных и на мой взгляд весьма полезных программ, скриптов и экспертов.
Extended Regression StopAndReverse
При запуске индикатор автоматически определяет таймфрейм, рассчитывает два типа регрессии на текущем таймфрейме и вычисляет среднеквадратичную девиацию цены на данном диапазоне. Прежде всего нам важна прямая золотая линия - линия регрессии первой степени, показывающая направление и состояние текущего истинного тренда на выбранном таймфрейме. Понятно, что чем больше угол с горизонталью, тем сильнее тренд. Таким образом, мы имеем возможность делать некоторые выводы относительно состояния валютной пары по текущему расположению цены относительно линии регрессии. Например, в самом общем случае, если луч восходящий, а цена находится ниже луча, это говорит о недавнем окончании мелкой коррекции, и нам стоит ожидать естественного перехода цены в область выше луча регрессии в рамках продолжения тренда.
На некотором расстоянии от золотой линии проходят параллельные поддержка и сопротивление по тренду. Они соответственно находятся ниже и выше линии тренда. Это - действительные линейные пороговые уровни, поскольку они построены по значению среднеквадратичной девиации на обсчитываемом диапазоне с соответствующим коэффициентом Фибоначчи.
Используя значение среднеквадратичной девиации и соответствующие коэффициенты Фибоначчи, индикатор по специальному алгоритму вычисляет значения адаптивных уровней "стоп" и "стоп/разворот" для текущей цены. Данные уровни можно трактовать как мгновенные предельные значения девиации на временном участке последнего бара. Эти значения показываются разноцветными точками выше и/или ниже цены в соответствии с состоянием валютной пары. Точки синих оттенков отрисовываются ниже цены, более светлые из них - это "стоп", более тёмные - "стоп/разворот". Точки красных оттенков отрисовываются выше цены, и также показывают уровни стопов и разворотов. Для любого значения цены на любом баре индикатор всегда отображает только два уровня мгновенных значений, а не все четыре. Это помогает сделать соответствующие выводы о состоянии тренда. Важная деталь - при истинном пробитии одного или сразу двух уровней стопов, когда цена закрытия бара выходит за соответствующий уровень, индикатор это событие отображает реверсом мгновенных значений - скажем, если до пробития это были уровни сопротивления, то после пробития индикатор отрисовывает вместо них мгновенные уровни поддержки. Таким образом, если вы видите реверс - это как минимум краткосрочная смена тренда на мелкую коррекцию.
По заданному коэффициенту регрессии рассчитывается и отображается соответствующий нелинейный канал, который необходим для прогнозирования ближайшего будущего, и помимо этого выполняющий ту же роль, что и линейный канал, то есть отображение действительных уровней поддержки и сопротивления, но динамически и нелинейно изменяющихся во времени. По умолчанию используется коэффициент параболической регрессии, то есть 2.
Интерпретация показаний индикатора относительно проста:
- Допустим, канал нелинейной регрессии загибается и пересекает золотую линию восходящего тренда сверху вниз. Это сигнал истощения - следует ожидать коррекции или даже смены тренда. Если же она пересекает её снизу вверх - это сигнал нарастания силы тренда. При даунтренде всё соответственно наоборот. Также необходимо переключиться на старший и младший таймфрейм и посмотреть ситуацию там.
Пересечение ценой линий поддержки или сопротивления:
- Если цена выпрыгнула за сопротивление при аптренде, следует ожидать её возвращения в канал, но при этом вовсе не обязательно закрывать свои ордера. Если же цена выпрыгивает за поддержку при аптренде, следует ожидать сильной коррекции, если она пробивает оба уровня стоп/разворотов. Для более точного понимания ситуации также необходимо учитывать состояние канала относительно золотой линии тренда, и показания на соседних таймфреймах. Соответственно, при даунтренде всё наоборот.
Все каналы динамически перерассчитываются и перерисовываются с каждым новым баром в зависимости от текущей ситуации на рынке. Не смотря на довольно сложную математику индикатор абсолютно не грузит процессор и не требует специальных компьютерных ресурсов.
Входные параметры:
_RegressionDegree – степень нелинейной регрессии; целесообразные значения – 2 или 3.
_K_DeviationChannel – множитель к девиации (не коэффициент Фибоначчи!); позволяет задавать множитель к девиации, целесообразное значение – 2, но кому-нибудь может быть полезным значение 3.
Индикатор CurrencyChart позволяет в одном окне отображать графики движения сразу нескольких валют (символов).Alternative Ichimoku
Индикатор Alternative Ichimoku разработан как альтернатива известному индикатору Ichimoku Kinko Hyo. Для того, чтобы спрогнозировать курс, лучше использовать на одном таймфрейме два индикатора, Ichimoku Kinko Hyo и альтернативный.
Данная библиотека позволяет записывать текстовый файл с котировками символа в любое место вашего жесткого диска.Комплект скриптов WaveMarker
Комплект скриптов для быстрого рисования волн Эллиота.