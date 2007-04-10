Индикатор Extended Regression StopAndReverse написан по мотивам некоторых популярных и на мой взгляд весьма полезных программ, скриптов и экспертов.

Extended Regression StopAndReverse



При запуске индикатор автоматически определяет таймфрейм, рассчитывает два типа регрессии на текущем таймфрейме и вычисляет среднеквадратичную девиацию цены на данном диапазоне. Прежде всего нам важна прямая золотая линия - линия регрессии первой степени, показывающая направление и состояние текущего истинного тренда на выбранном таймфрейме. Понятно, что чем больше угол с горизонталью, тем сильнее тренд. Таким образом, мы имеем возможность делать некоторые выводы относительно состояния валютной пары по текущему расположению цены относительно линии регрессии. Например, в самом общем случае, если луч восходящий, а цена находится ниже луча, это говорит о недавнем окончании мелкой коррекции, и нам стоит ожидать естественного перехода цены в область выше луча регрессии в рамках продолжения тренда.



На некотором расстоянии от золотой линии проходят параллельные поддержка и сопротивление по тренду. Они соответственно находятся ниже и выше линии тренда. Это - действительные линейные пороговые уровни, поскольку они построены по значению среднеквадратичной девиации на обсчитываемом диапазоне с соответствующим коэффициентом Фибоначчи.



Используя значение среднеквадратичной девиации и соответствующие коэффициенты Фибоначчи, индикатор по специальному алгоритму вычисляет значения адаптивных уровней "стоп" и "стоп/разворот" для текущей цены. Данные уровни можно трактовать как мгновенные предельные значения девиации на временном участке последнего бара. Эти значения показываются разноцветными точками выше и/или ниже цены в соответствии с состоянием валютной пары. Точки синих оттенков отрисовываются ниже цены, более светлые из них - это "стоп", более тёмные - "стоп/разворот". Точки красных оттенков отрисовываются выше цены, и также показывают уровни стопов и разворотов. Для любого значения цены на любом баре индикатор всегда отображает только два уровня мгновенных значений, а не все четыре. Это помогает сделать соответствующие выводы о состоянии тренда. Важная деталь - при истинном пробитии одного или сразу двух уровней стопов, когда цена закрытия бара выходит за соответствующий уровень, индикатор это событие отображает реверсом мгновенных значений - скажем, если до пробития это были уровни сопротивления, то после пробития индикатор отрисовывает вместо них мгновенные уровни поддержки. Таким образом, если вы видите реверс - это как минимум краткосрочная смена тренда на мелкую коррекцию.



По заданному коэффициенту регрессии рассчитывается и отображается соответствующий нелинейный канал, который необходим для прогнозирования ближайшего будущего, и помимо этого выполняющий ту же роль, что и линейный канал, то есть отображение действительных уровней поддержки и сопротивления, но динамически и нелинейно изменяющихся во времени. По умолчанию используется коэффициент параболической регрессии, то есть 2.



Интерпретация показаний индикатора относительно проста:

- Допустим, канал нелинейной регрессии загибается и пересекает золотую линию восходящего тренда сверху вниз. Это сигнал истощения - следует ожидать коррекции или даже смены тренда. Если же она пересекает её снизу вверх - это сигнал нарастания силы тренда. При даунтренде всё соответственно наоборот. Также необходимо переключиться на старший и младший таймфрейм и посмотреть ситуацию там.



Пересечение ценой линий поддержки или сопротивления:

- Если цена выпрыгнула за сопротивление при аптренде, следует ожидать её возвращения в канал, но при этом вовсе не обязательно закрывать свои ордера. Если же цена выпрыгивает за поддержку при аптренде, следует ожидать сильной коррекции, если она пробивает оба уровня стоп/разворотов. Для более точного понимания ситуации также необходимо учитывать состояние канала относительно золотой линии тренда, и показания на соседних таймфреймах. Соответственно, при даунтренде всё наоборот.



Все каналы динамически перерассчитываются и перерисовываются с каждым новым баром в зависимости от текущей ситуации на рынке. Не смотря на довольно сложную математику индикатор абсолютно не грузит процессор и не требует специальных компьютерных ресурсов.



Входные параметры:

_RegressionDegree – степень нелинейной регрессии; целесообразные значения – 2 или 3.

_K_DeviationChannel – множитель к девиации (не коэффициент Фибоначчи!); позволяет задавать множитель к девиации, целесообразное значение – 2, но кому-нибудь может быть полезным значение 3.

