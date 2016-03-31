斐波那契螺旋是使用神奇的斐波那契序列与数字制作的最好的工具之一. 很多交易者都认为它是在金融市场上预测人类行为的终极工具. 斐波那契螺旋的结构甚至可以看成是自然界的贝壳, 花瓣, 种子, 叶脉和年轮, 甚至是银河.斐波那契螺旋是一种特殊的螺旋, 它从中心开始生长, 使用的是斐波那契比例1.618, 也就是黄金比例. 每次螺旋完成完整一周时会自己按照斐波那契比例扩展.本指标在图表上画出斐波那契黄金螺旋. 它非常易于使用, 也很灵活, 但是您在使用之前必须懂得其初始设定.- radius: 画螺旋的初始弧度.- goldenSpiralCycle: 本参数代表在螺旋以黄金比例增长之前转了多少圈. (默认为: 1)- clockWiseSpiral: 当为 true 时, 指标会按照顺时针方向画, 当为false时, 指标会按照逆时针方向画.-spiralColor1, spiralColor2: 画螺旋的颜色.























在指标初始化后, 它会画出方形和螺旋. 如果螺旋尺度不正确, 您可以修改它的大小, 然后螺旋就会在下一订单来临时重画. 您应该重新调整方形的大小直到您得到了想要的螺旋形状.希望您喜欢这个指标.