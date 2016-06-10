FloatPivot

A diferença substancial entre ele e outros indicadores, que mostram os possíveis canais, é que ele traça um canal estimado, e não o atual segundo o histórico. É bom para exibir os rompimentos e as recuperações temporárias. Para melhorar a exibição, foi adicionado um pequeno ajuste com ajuda da média usada no cálculo para o preço de fechamento. O período do indicador depende do período utilizado, adicionalmente, é aconselhável não o baixar.

Possíveis usos:



Negociação numa pequena recuperação a partir da borda do canal (ou do centro de referência) após um longo movimento de preços entre o centro de referência e a borda superior (ou inferior); Abertura de posições ao romper as bordas externas do canal.

Atualmente, estão sendo verificados os possíveis modos de operação.



