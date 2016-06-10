CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FloatPivot - indicador para MetaTrader 4

Nikolay Zhilin | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
940
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A diferença substancial entre ele e outros indicadores, que mostram os possíveis canais, é que ele traça um canal estimado, e não o atual segundo o histórico. É bom para exibir os rompimentos e as recuperações temporárias. Para melhorar a exibição, foi adicionado um pequeno ajuste com ajuda da média usada no cálculo para o preço de fechamento. O período do indicador depende do período utilizado, adicionalmente, é aconselhável não o baixar.


Possíveis usos:

  1. Negociação numa pequena recuperação a partir da borda do canal (ou do centro de referência) após um longo movimento de preços entre o centro de referência e a borda superior (ou inferior);
  2. Abertura de posições ao romper as bordas externas do canal.

Atualmente, estão sendo verificados os possíveis modos de operação.

FloatPivot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7077

Comment2 Comment2

A biblioteca Comment2 estende os recursos da função padrão Comment para exibir comentários.

Indicador de tendência WATR, simples, mas ilustrativo Indicador de tendência WATR, simples, mas ilustrativo

O simples indicador de tendência mostra claramente a direção da tendência atual. Pode ser usado em sistemas de negociação de rompimento.

TimeLib by BabyBear TimeLib by BabyBear

Funções adicionais para trabalhar com variáveis datetime.

OsMACD OsMACD

O indicador OsMACD é uma fusão dos indicadores em cores Moving Average of Oscillator(OsMA) e Moving Average Convergence/Divergence(MACD).