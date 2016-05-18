無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FloatPivot - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 845
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
他の人気インジケータとの違いは、履歴に基づいたチャネルの変わりに推定されたチャネルが作成されることです。これにより、跳ね返りと突破を見ることができます。表示を改善するために、平均による小さい平滑化が追加されました。インジケータの期間はお使いの時間軸によります。
利用可能な範囲:
- 価格がピボットポイントとチャネル境界の範囲内で長く遷移した後のピボットから跳ね返りまたはチャネルの境界から跳ね返りで取引する場合;
- チャネルの境界を突破するときポジションをオープンすること;
現在、利用可能な範囲の分析中です。
FloatPivot
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7077
Comment2
ライブラリComment2は、コメントを出力するためのComment標準関数の機会を拡大します。簡単で直感的なトレンドインディケータWATR
この簡単なインディケータは、視覚的にトレンド方向を表示します。突破で取引する自動売買システムには使用できます。
TimeLib by BabyBear
DateTime型の変数を処理する関数を含むライブラリOsMACD
インディケータOsMACDは、インディケータMoving Average of Oscillator(OsMA) とMoving Average Convergence/Divergence (MACD) の組み合わせです。