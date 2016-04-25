FloatPivot

与已知的通道指标的实质区别在于, 它绘制评估通道, 而非根据历史的实际情况。它对于显示突破和回踩十分优秀。为了改善显示, 它配合计算的收盘价均线来平滑。指标周期依据使用的时间帧, 但建议不要太低。

可能的用处:



在通道边界处回踩时交易, 或者在一个长期走势里, 参考中心作为中心线与下边界的上边界时; 在突破通道边界之外时开仓。

当前, 可能的操作模式正在被检验。



