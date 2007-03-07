Ставь лайки и следи за новостями
FloatPivot - индикатор для MetaTrader 4
Существенное отличие от известных индикаторов возможных каналов состоит в том, что строится расчетный канал, а не фактический по истории. Хорошо показывает пробои и отскоки. Для улучшения отображения добавлено небольшое сглаживание усреднением используемой в расчете цены закрытия. Период индикатора зависит от используемого таймфрейма, но желательно не занижать.
Возможное использование:
- Торговля на отскоке от границы канала или опорного центра после длительного движения цен между опорным центром и верхней или нижней границей;
- Открытие позиций при пробое внешних границ канала.
В настоящее время идет работа по проверке возможных вариантов работы.
