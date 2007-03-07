FloatPivot

Существенное отличие от известных индикаторов возможных каналов состоит в том, что строится расчетный канал, а не фактический по истории. Хорошо показывает пробои и отскоки. Для улучшения отображения добавлено небольшое сглаживание усреднением используемой в расчете цены закрытия. Период индикатора зависит от используемого таймфрейма, но желательно не занижать.

Возможное использование:



Торговля на отскоке от границы канала или опорного центра после длительного движения цен между опорным центром и верхней или нижней границей; Открытие позиций при пробое внешних границ канала.

В настоящее время идет работа по проверке возможных вариантов работы.



