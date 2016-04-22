und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FloatPivot - Indikator für den MetaTrader 4
Der wesentliche Unterschied zu den bekannten Indikatoren möglicher Kanäle ist, dass er einen geschätzten Kanal und keinen aktuellen, basierend auf zurückliegende Daten Er ist gut für die Darstellung von Ausbrüchen und Rebounds. Zur Verbesserung der Darstellung enthält er eine kleine Glättung durch Mittelung der Schlusskurs in der Berechnungen. Die Indikator-Periode hängt vom verwendeten Zeitrahmen ab, aber es wird empfohlen, sie nicht zu senken.
Einsatzmöglichkeiten:
- Der Handel eines Rebounds von der Kanalgrenze oder des Referenz-Zentrum nach einem langen Bewegung der Preise zwischen dem Referenzzentrum und der oberen oder unteren Grenze;
- Die Eröffnung der Positionen während eines Ausbruchs aus den äußeren Kanalgrenzen.
Derzeit werden die Möglichkeiten überprüft.
FloatPivot
