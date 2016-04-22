CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FloatPivot - Indikator für den MetaTrader 4

Nikolay Zhilin | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
771
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
FP.mq4 (2.49 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wesentliche Unterschied zu den bekannten Indikatoren möglicher Kanäle ist, dass er einen geschätzten Kanal und keinen aktuellen, basierend auf zurückliegende Daten Er ist gut für die Darstellung von Ausbrüchen und Rebounds. Zur Verbesserung der Darstellung enthält er eine kleine Glättung durch Mittelung der Schlusskurs in der Berechnungen. Die Indikator-Periode hängt vom verwendeten Zeitrahmen ab, aber es wird empfohlen, sie nicht zu senken.


Einsatzmöglichkeiten:

  1. Der Handel eines Rebounds von der Kanalgrenze oder des Referenz-Zentrum nach einem langen Bewegung der Preise zwischen dem Referenzzentrum und der oberen oder unteren Grenze;
  2. Die Eröffnung der Positionen während eines Ausbruchs aus den äußeren Kanalgrenzen.

Derzeit werden die Möglichkeiten überprüft.

FloatPivot

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7077

Comment2 Comment2

Die Comment2 Bibliothek erweitert die Möglichkeiten der Standard-Kommentar-Funktion für den Kommentar-Ausgabe.

WATR Trend-Indikator, einfache aber klar WATR Trend-Indikator, einfache aber klar

Ein einfacher Trend-Indikator, er zeigt deutlich die Richtung des aktuellen Trends. Es kann für Ausbruchs-Handels-Systeme verwendet werden.

TimeLib von BabyBear TimeLib von BabyBear

Zusätzliche Funktionen für die Arbeit mit "datetime"-Variablen.

OsMACD OsMACD

Der OsMACD-Indikator ist eine Kombination der farbigen Moving Average of Oscillator(OsMA) und Moving Average Convergence/Divergence(MACD) Indikatoren.