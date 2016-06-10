Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador de tendência WATR, simples, mas ilustrativo
1340
O simples indicador de tendência mostra claramente a direção da tendência atual. Pode ser usado em sistemas de negociação de rompimento.
WATR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7074
