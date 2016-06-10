CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador de tendência WATR, simples, mas ilustrativo - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1340
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O simples indicador de tendência mostra claramente a direção da tendência atual. Pode ser usado em sistemas de negociação de rompimento.

WATR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7074

New_Fractal_Lines New_Fractal_Lines

O indicador New Fractal Lines não implementa as barras "que se agacham", mas sim o fractal "que se agacha" e desenha linhas fractais.

Biblioteca de funções para manutenção de posições usando trailing stop Biblioteca de funções para manutenção de posições usando trailing stop

Usando esta biblioteca é possível em qualquer conselheiro fazer a manutenção de posições mediante o trailing stop.

Comment2 Comment2

A biblioteca Comment2 estende os recursos da função padrão Comment para exibir comentários.

FloatPivot FloatPivot

Indicador simples que mostra o centro de referência flutuante e o seu próximo nível de resistência e suporte.