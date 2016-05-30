CodeBaseSeções
Advanced ADX - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
2804
Avaliação:
(46)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador mostra a ADX de uma forma mais simples. Compre quando as barras sejam de cor verde e venda quando elas sejam vermelhas.


 


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7052

