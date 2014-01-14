Sistema XMA JJRSX

Este indicador fornece alertas e sinais para realizar negócios utilizando grandes pontos e setas coloridas no gráfico.

O indicador baseia-se na comparação entre os sinais do oscilador JJRSX e a média móvel XMA trabalhando em diferentes períodos de tempo - o atual (período gráfico) e mais altos respectivamente.

Para as setas coloridas são transferidos os sinais de negociação do indicador XMA do maior período de tempo, enquanto que os sinais de reversão de tendência do oscilador JJRSX são transferidos para o período atual. Os sinais de inversão de tendência do indicador XMA são analisados através dos pontos coloridos. Setas coloridas são sinais para a entrada no mercado, enquanto que os pontos coloridos são sinais para a saída do mercado.

Por exemplo, se a seta para cima de cor lima aparece, então deve-se abrir uma posição de compra. Quanto mais rápido o ponto vermelho aparece, esta posição deve ser fechada. O mesmo procedimento é usado para posições vendidas, embora sejam aplicados a seta magenta e o ponto verde. É possível abrir e fechar posições através dos sinais de pontos coloridos, enquanto utiliza-se as setas de cor para a adição de posições já existentes.

Em XMA é possível alterar o algoritmo de suavização:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Os arquivos compilados de XMA e JJRSX devem ser colocados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\. Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada do indicador

Os parâmetros de entrada do indicador são divididos em três grupos. Parâmetros de representação do indicador, Parâmetros dos indicadores XMA e JJRSX: