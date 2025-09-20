Per determinare se la tendenza si svilupperà ulteriormente o si indebolirà gradualmente, J. Welles Wilder ha sviluppato l'indicatoreAverage Directional Index(ADX).

L'indicatore ADX consente di analizzare le tendenze del mercato e di prendere decisioni di trading, anche sul mercato FOREX.

Tuttavia, l'aspetto di questo indicatore lascia molto a desiderare: non ha la forma di visualizzazione più comoda.

Per correggere questo inconveniente, è stato creato il codice dell'indicatore ColorXADX.mq5, in cui le linee +DI e -DI sono visualizzate nello stile DRAW_FILLING con un cambiamento di colore a seconda della direzione della tendenza attuale e della larghezza della nuvola, proporzionale alla forza della tendenza. La linea ADX stessa è formata da punti colorati, il cui colore dipende dalla forza del trend, determinata dalla posizione di questi punti rispetto ai livelli, i cui valori sono impostati nelle impostazioni.

Gli indicatori sono costruiti utilizzando uno smoothing universale con due medie e la possibilità di scegliere ciascuna di queste medie tra decine di possibili varianti:



SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile lisciata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione.



Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100;

Per T3, è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione;

Per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento;

Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso ed è pari al valore predefinito di 2. Anche il fattore di grado per l'AMA è fissato a 2.

Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso dell'indicatore ColorXADX: