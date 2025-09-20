Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
XADX - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 41
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Per determinare se la tendenza si svilupperà ulteriormente o si indebolirà gradualmente, J. Welles Wilder ha sviluppato l'indicatoreAverage Directional Index(ADX).
L'indicatore ADX consente di analizzare le tendenze del mercato e di prendere decisioni di trading, anche sul mercato FOREX.
Tuttavia, l'aspetto di questo indicatore lascia molto a desiderare: non ha la forma di visualizzazione più comoda.
Per correggere questo inconveniente, è stato creato il codice dell'indicatore ColorXADX.mq5, in cui le linee +DI e -DI sono visualizzate nello stile DRAW_FILLING con un cambiamento di colore a seconda della direzione della tendenza attuale e della larghezza della nuvola, proporzionale alla forza della tendenza. La linea ADX stessa è formata da punti colorati, il cui colore dipende dalla forza del trend, determinata dalla posizione di questi punti rispetto ai livelli, i cui valori sono impostati nelle impostazioni.
Gli indicatori sono costruiti utilizzando uno smoothing universale con due medie e la possibilità di scegliere ciascuna di queste medie tra decine di possibili varianti:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile lisciata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione.
- Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100;
- Per T3, è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione;
- Per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento;
- Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso ed è pari al valore predefinito di 2. Anche il fattore di grado per l'AMA è fissato a 2.
Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Parametri di ingresso dell'indicatore ColorXADX:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Metodo di mediazione degli istogrammi input int ADX_Period =14; // Periodo di mediazione XMA input int ADX_Phase=100; // Parametro di mediazione XMA [-100...+100] input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento orizzontale dell'indicatore in barre input int ExtraHighLevel=60; // Livello massimo di tendenza input int HighLevel=40; // Forte livello di tendenza input int LowLevel=20; // Livello di tendenza debole input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile della linea di livello input color LevelColor=Blue; // Colore dei livelli input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // Spessore dei livelli
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/586
Il principio dell'indicatore si basa sul confronto dei segnali dell'oscillatore JJRSX e della media mobile XMA, operando su diversi timeframe: junior (timeframe del grafico) e senior.Pinbar Detector
This MQL5 indicator identifies Upward (Bullish) and Downward (Bearish) Pinbars, displayed with customizable arrows (lime for upward, red for downward). It allows fine-tuning of detection parameters like tail body ratio and protrusion. Pop-up and push notification alerts signal new pinbars. Ideal for traders seeking precise reversal pattern detection.
Media mobile con algoritmo di regressione lineare.TardioBot
TardioBot V1.05, che prende il nome da una figura storica, Giuseppe Tardio, è un Expert Advisor progettato per MetaTrader 5 che impiega una strategia di arbitraggio triangolare.