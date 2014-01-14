JFatlAcceleration_HTF

Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlAcceleration de um período maior para um menor.

Além disso, o indicador alerta sobre a direção atual de aceleração em cada mudança de uma barra de alto período de tempo. Duas setas coloridas são usadas para a exibição da aceleração. Se a aceleração é positiva e crescente, a cor da seta para cima é a limão. Se a aceleração é positiva, mas em queda, a cor da seta é amarelo. O caso contrário também é definida pelas setas coloridas. Se a aceleração é negativa e caindo, a cor de seta para baixo é vermelho. Se a aceleração é negativa, mas aumentando, a cor da seta é magenta.

Deve-se notar que este indicador não mostra a direção da tendência atual, mas apenas a sua segunda derivada ou aceleração. Portanto, é melhor para filtrá-lo através de um indicador de tendência.

Coloque o arquivo compilado ColorJFatlAcceleration em MQL5\Indicators folder. Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".