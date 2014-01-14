Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
JFatlAcceleration_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1528
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlAcceleration de um período maior para um menor.
Além disso, o indicador alerta sobre a direção atual de aceleração em cada mudança de uma barra de alto período de tempo. Duas setas coloridas são usadas para a exibição da aceleração. Se a aceleração é positiva e crescente, a cor da seta para cima é a limão. Se a aceleração é positiva, mas em queda, a cor da seta é amarelo. O caso contrário também é definida pelas setas coloridas. Se a aceleração é negativa e caindo, a cor de seta para baixo é vermelho. Se a aceleração é negativa, mas aumentando, a cor da seta é magenta.
Deve-se notar que este indicador não mostra a direção da tendência atual, mas apenas a sua segunda derivada ou aceleração. Portanto, é melhor para filtrá-lo através de um indicador de tendência.
Coloque o arquivo compilado ColorJFatlAcceleration em MQL5\Indicators folder. Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/580
O indicador baseia-se na comparação entre os sinais do oscilador JJRSX e a média móvel XMA trabalhando em diferentes períodos de tempo - o atual (período gráfico) e mais altos respectivamente.XADX
Indicador Average Directional Index (ADX) mais informativo com a possibilidade de selecionar um algoritmo de suavização das dez variantes possíveis.
Dois Pólos de Filtro Super Suavizado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.ZigZag com Parabolica + Fibo + Canal
Indicador ZigZag escrito utilizando os valores do indicador técnico Parabólico SAR com a possibilidade adicional de colocar níveis Fibo nos dois últimos picos do indicador e um canal gerado com a utilização de três picos sucessivos do ZigZag com a seleção destes picos.