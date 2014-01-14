CodeBaseSeções
Indicadores

JFatlAcceleration_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado:
Atualizado:
Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlAcceleration de um período maior para um menor.

Além disso, o indicador alerta sobre a direção atual de aceleração em cada mudança de uma barra de alto período de tempo. Duas setas coloridas são usadas para a exibição da aceleração. Se a aceleração é positiva e crescente, a cor da seta para cima é a limão. Se a aceleração é positiva, mas em queda, a cor da seta é amarelo. O caso contrário também é definida pelas setas coloridas. Se a aceleração é negativa e caindo, a cor de seta para baixo é vermelho. Se a aceleração é negativa, mas aumentando, a cor da seta é magenta.

Deve-se notar que este indicador não mostra a direção da tendência atual, mas apenas a sua segunda derivada ou aceleração. Portanto, é melhor para filtrá-lo através de um indicador de tendência.

Coloque o arquivo compilado ColorJFatlAcceleration em MQL5\Indicators folder. Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

JFatlAcceleration_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/580

Sistema XMA JJRSX Sistema XMA JJRSX

O indicador baseia-se na comparação entre os sinais do oscilador JJRSX e a média móvel XMA trabalhando em diferentes períodos de tempo - o atual (período gráfico) e mais altos respectivamente.

XADX XADX

Indicador Average Directional Index (ADX) mais informativo com a possibilidade de selecionar um algoritmo de suavização das dez variantes possíveis.

Dois Pólos de Filtro Super Suavizado Dois Pólos de Filtro Super Suavizado

Dois Pólos de Filtro Super Suavizado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.

ZigZag com Parabolica + Fibo + Canal ZigZag com Parabolica + Fibo + Canal

Indicador ZigZag escrito utilizando os valores do indicador técnico Parabólico SAR com a possibilidade adicional de colocar níveis Fibo nos dois últimos picos do indicador e um canal gerado com a utilização de três picos sucessivos do ZigZag com a seleção destes picos.