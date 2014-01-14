Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Detrended Price Oscillator (DPO) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3797
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Detrended Price Oscillator (Oscilador de Preços sem Tendência) elimina o efeito da tendência no movimento do preço. Isto simplifica o processo de determinar os ciclos e níveis de sobrecompra/sobrevenda.
Ciclos de longo prazo consistem de vários ciclos mais curtos. A análise dos componentes curtos ajudam a definir os pontos cruciais no desenvolvimento do ciclo. DPO dá a chance de eliminar a influência sobre os preços dos ciclos de longo prazo. Para calcular DPO você deve escolher um certo período. Remover ciclos que são mais longos do que o período escolhido entre a dinâmica dos preços, e deixar os ciclos mais curtos. Metade do tamanho do ciclo é utilizado para suavização. Recomendamos a utilização de um período de 21 ou menos.
Os limites (níveis de sobrecompra/sobrevenda) vêm do histórico de comportamento anterior dos preços. É recomendável ficar em uma posição por muito tempo se DPO primeiro cai abaixo do nível de revenda e depois fica acima dela. Cruzando o ponto zero de cima, seguido por um aumento acima desse nível, é também um sinal para a abertura de uma posição longa. O funcionamento para posições curtas é o mesmo.
Detrended Price Oscillator
Fórmula:
onde:
- SMA - média móvel simples;
- CLOSE - preço de fechamento;
- N - o período do ciclo (se N é igual a 12, então, DPO corresponderá ao DiNapoli Detrend Oscillator).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/27
Calcula os fractais e permite determinar o número de barras antes e depois do fractal da atual Máxima/Mínima (High/Low) do preço (fractal).Plombiers - oscilador no canal
Este indicador é útil para observar o comportamento do oscilador no canal. Simplifica a avaliação da situação.
O Indicador Envelopes é formado por duas Médias Móveis, uma delas é deslocada para cima e a outra para baixo. A seleção de um número relativamente ideal para o deslocamento das margens da banda é determinado pela volatilidade do mercado: quanto maior o segundo, mais forte, a mudança será.Force Index (FRC)
O Indicador Force Index (Índice de Força) foi desenvolvido por Alexander Elder. Esse índice mede a Bulls Power (força compradora) em cada aumento, e o Bulls Power (força vendedora) em cada queda.