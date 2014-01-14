CodeBaseSeções
Detrended Price Oscillator (DPO) - indicador para MetaTrader 5

O Detrended Price Oscillator (Oscilador de Preços sem Tendência) elimina o efeito da tendência no movimento do preço. Isto simplifica o processo de determinar os ciclos e níveis de sobrecompra/sobrevenda.

Ciclos de longo prazo consistem de vários ciclos mais curtos. A análise dos componentes curtos ajudam a definir os pontos cruciais no desenvolvimento do ciclo. DPO dá a chance de eliminar a influência sobre os preços dos ciclos de longo prazo. Para calcular DPO você deve escolher um certo período. Remover ciclos que são mais longos do que o período escolhido entre a dinâmica dos preços, e deixar os ciclos mais curtos. Metade do tamanho do ciclo é utilizado para suavização. Recomendamos a utilização de um período de 21 ou menos.

Os limites (níveis de sobrecompra/sobrevenda) vêm do histórico de comportamento anterior dos preços. É recomendável ficar em uma posição por muito tempo se DPO primeiro cai abaixo do nível de revenda e depois fica acima dela. Cruzando o ponto zero de cima, seguido por um aumento acima desse nível, é também um sinal para a abertura de uma posição longa. O funcionamento para posições curtas é o mesmo.

Detrended Price Oscillator

Detrended Price Oscillator

Fórmula:

DPO = CLOSE - SMA (CLOSE, (N / 2 + 1))

onde:

  • SMA - média móvel simples;
  • CLOSE - preço de fechamento;
  • N - o período do ciclo (se N é igual a 12, então, DPO corresponderá ao DiNapoli Detrend Oscillator).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/27

