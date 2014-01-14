Autor real:

Witold Wozniak

Stochastic Cyber Cycle é um padrão de Oscilador Estocástico com os seus valores calculados nos valores do indicador personalizado Cyber Cycle.

O Oscilador Estocástico padrão não consegue reagir sobre os ciclos de mercado ou volatilidade. Ele usa cálculos fixos para os períodos e não se ajusta aos ciclos do mercado em constante mutação. O Stochastic Cyber Cycle não tem essa desvantagem e pode ser ajustado para a volatilidade do mercado em andamento.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é equivalente ao Oscilador Estocástico ou RSI.