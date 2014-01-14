CodeBaseSeções
Stochastic Cyber Cycle - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
2499
(16)
Witold Wozniak

Stochastic Cyber Cycle é um padrão de Oscilador Estocástico com os seus valores calculados nos valores do indicador personalizado Cyber Cycle.

O Oscilador Estocástico padrão não consegue reagir sobre os ciclos de mercado ou volatilidade. Ele usa cálculos fixos para os períodos e não se ajusta aos ciclos do mercado em constante mutação. O Stochastic Cyber Cycle não tem essa desvantagem e pode ser ajustado para a volatilidade do mercado em andamento.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é equivalente ao Oscilador Estocástico ou RSI.

Stochastic Cyber Cycle

Cycle Period Cycle Period

Este indicador é projetado para mensurar um ativo financeiro quando muda a periodicidade de preço. Cycle Period permite a criação de versões adaptativa de osciladores.

XXDPO XXDPO

O Detrended Price Oscillator (DPO) mostra os estados do mercado de sobrecompra / sobrevenda possibilitando também a obtenção de sinais de compra e venda.

Projeções Full do Daily Range Projeções Full do Daily Range

Previsão da próxima mudança de intervalo do candle diário em todas as barras do gráfico em vigor.

CrossIndex CrossIndex

Este indicador permite exibir o gráfico de um outro par de moedas na janela em separado.