O Chaikin's Oscillator (CHO ou Oscilador de Chaikin) é a diferença das Médias Móveis do indicador Accumulation/Distribution.

"O conceito deste oscilador é baseado em três teses principais.



Primeiro: Se o fechamento de uma ação ou do índice for maior que seu valor médio durante o dia (você pode calcular o valor médio como sendo [max+min]/2), significa que este foi um dia de acumulação. Quanto mais perto da máxima for o fechamento do instrumento financeiro, mais ativa será a acumulação. Do mesmo modo, se o preço de fechamento do ativo for menor que o valor médio durante o dia, significa que houve distribuição. Quanto mais perto da mínima for fechamento do instrumento financeiro, mais ativo será a distribuição. Segundo: o crescimento estável dos preços é acompanhado por um aumento no volume de negociação e na forte acumulação do volume. O volume é como o combustível que alimenta o crescimento do mercado, portanto, uma diminuição do volume durante a elevação nos preços significa que não há combustível suficiente para a continuação da subida.

Do mesmo modo, uma queda nos preços geralmente é acompanhada por um baixo volume e acaba em liquidação de pânico das posições por parte de investidores institucionais. Portanto, em primeiro lugar, vemos um crescimento de volume, depois uma queda nos preços acompanhada de um volume reduzido e, finalmente, quando o mercado está perto de uma consolidação, alguma acumulação ocorre. Terceiro: o oscilador de Chaikin permite rastrear o volume dos recursos financeiros que entram e saem do mercado. Comparar as dinâmicas de volume e de preços permite descobrir picos e consolidações do mercado, tanto de curto e médio prazo.



Como não existem métodos corretos de análise técnica, eu recomendo que você use este oscilador, juntamente com outros indicadores técnicos. A confiabilidade dos sinais de curto e de médio prazo será maior se você usar o oscilador de Chaikin, juntamente com, por exemplo, Envelopes baseado em uma média móvel de 21 dias e algum oscilador de sobrecompra/sobrevenda.



O sinal mais importante surge quando os preços atingem um nível máximo ou mínimo (especialmente no nível de sobrecompra/sobrevenda), mas o oscilador de Chaikin não consegue superar seu extremo anterior e por isso reverte sua direção.



Os sinais se movendo na direção da tendência de médio prazo são mais confiáveis ​​do que aqueles que se movem contra ela.

O fato de um oscilador confirmar um novo máximo ou mínimo não significa que os preços vão seguir em frente nesse sentido. Eu considero este evento como sem importância.

Outra maneira de usar o oscilador de Chaikin implica o seguinte: a mudança na sua direção é um sinal para a compra ou uma venda, mas somente se ela coincidir com a direção da tendência dos preços. Por exemplo, se um ativo está em ascensão e o seu preço é mais elevado do que uma média móvel de 90 dias, em seguida, a curva do oscilador se redireciona para cima, na área dos valores negativos, pode ser considerado como um sinal de compra (mas o preço do ativo deve ser maior que a média móvel de 90 dias - e não menor).



Uma reversão para baixo na curva do oscilador na área de valores positivos (acima de zero) pode ser considerada como um sinal para a venda, mas o preço do ativo deve ser menor do que a média móvel de 90 dias dos preços de fechamento."

Fórmula:



Para calcular o oscilador de Chaikin, você deve subtrair a média móvel exponencial de 10 períodos do indicador Accumulation/Distribution de uma média móvel exponencial de 3 períodos do mesmo indicador.

CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10)



onde:

