HighsLowsSignal_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
HighsLowsSignal 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 HighsLowsSignal.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 指标 HighsLowsSignal_HTF

图例 1. 指标 HighsLowsSignal_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2321

