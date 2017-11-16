请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 Psychological 指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要 Psychological.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. Psychological_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18931
KoliErBands_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 KoliErBands 指标。ADXCrossingMA
一个基于 ADX_Smoothed 指标的 Di Plus 和 Di Minus 线交叉信号的信号灯指标。
RSIValues
本指标在每个时段中显示用户定义周期数的 RSI 数值，显示在一个文字方块中。Zigzag2_R_channel_System
本指标使用 Zigzag2_R_channel 指标通道实现了一个突破系统，并且在价格突破由之字转向顶点绘制的通道时会生成提醒，发送推送通知和电子邮件通知。