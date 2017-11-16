一个基于 ADX_Smoothed 指标的 Di Plus 和 Di Minus 线交叉信号的信号灯指标。

在输入参数中带有时段选择选项的 KoliErBands 指标。

本指标在每个时段中显示用户定义周期数的 RSI 数值，显示在一个文字方块中。

本指标使用 Zigzag2_R_channel 指标通道实现了一个突破系统，并且在价格突破由之字转向顶点绘制的通道时会生成提醒，发送推送通知和电子邮件通知。