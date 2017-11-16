代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Psychological_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1178
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 Psychological 指标。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

本指标需要 Psychological.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. Psychological_HTF 指标

图 1. Psychological_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18931

KoliErBands_HTF KoliErBands_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 KoliErBands 指标。

ADXCrossingMA ADXCrossingMA

一个基于 ADX_Smoothed 指标的 Di Plus 和 Di Minus 线交叉信号的信号灯指标。

RSIValues RSIValues

本指标在每个时段中显示用户定义周期数的 RSI 数值，显示在一个文字方块中。

Zigzag2_R_channel_System Zigzag2_R_channel_System

本指标使用 Zigzag2_R_channel 指标通道实现了一个突破系统，并且在价格突破由之字转向顶点绘制的通道时会生成提醒，发送推送通知和电子邮件通知。