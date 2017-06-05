代码库部分
EA

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility - MetaTrader 5EA

Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5
SmoothAlgorithms.mqh
TradeAlgorithms.mqh
Stochastic_Chaikins_Volatility.mq5
Exp_Stochastic_Chaikins_Volatility EA交易是基于 Stochastic_Chaikins_Volatility 指标颜色变化的。当柱关闭时，如果指标云的颜色有变化，就生成信号。

本EA交易需要使用编译好的 Stochastic_Chaikins_Volatility.ex5 指标文件才能正确运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 在图表上交易的实例

在 2015 年 EURUSD H12 上的测试结果:

图2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18040

Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF Stochastic_Chaikins_Volatility_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Stochastic_Chaikins_Volatility 指标。

SD 删除指标 SD 删除指标

本脚本程序使您可以从图表上快速删除指标。

OpenBuyStopLimitOrder OpenBuyStopLimitOrder

一个用于设置止损买入(BuyStop)挂单的脚本程序。

OpenSellStopLimitOrder OpenSellStopLimitOrder

一个用于设置止损卖出(SellStop)挂单的脚本程序。