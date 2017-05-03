加入我们粉丝页
Exp_ChandelExitSign_ReOpen - MetaTrader 5EA
Exp_ChandelExitSign_ReOpen 交易系统是基于 ChandelExitSign 指标信号的，并且有跟随趋势的仓位缩放。当柱关闭时，如果出现了彩色的指标箭头，就生成信号。另外，如果最近的交易中仓位的利润点数超过了在EA交易输入参数中指定的阈值，它会缩放已建仓位的交易量。
有关仓位缩放的信息保存在交易的字符串注释中，格式为: 缩放次数 / 最近交易的价格 / 最近交易的交易量.
为了能够正确编译EA交易，您应当把编译好的 ChandelExitSign.ex5 文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
在编译之后，Exp_ChandelExitSign_ReOpen.ex5 专家文件就以资源形式包含了ChandelExitSign.ex5指标, 并且这样它就不需要存在于终端目录中，编译好的EA也可以正确工作了!为此，在EA的代码中加入了对应的代码，以在专家的可执行文件中包含此指标，
指标可执行文件已经在全局范围作为资源加上了。
//---- 在EA代码中以资源形式包含指标 #resource \\Indicators\\ChandelExitSign.ex5
在OnInit()函数中，把指标的字符串路径改为作为资源的指标的路径。
//---- 取得 ChandelExitSign 指标句柄 InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ChandelExitSign",RangePeriod,Shift,ATRPeriod,MultipleATR);
这样，编译好的专家可执行文件就可以用在其他终端中而不需要指标了。
默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 在图表上交易的实例
在2015年 USDCAD H8 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17639
