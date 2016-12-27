这个指标是 SATL (慢速适应性趋势线) 数字过滤器和 JMA 模拟适应性平均的混合体。

AFL_WinnerV2 指标通过在 -50/+50 水平建立的反弹标识出趋势的改变。

使用ATR指标，基于移动平均构成3个通道，以彩色云的形式画出，以价格标签显示最新的数值，可以把通道的水平近似到指定的小数位数。

近似价格级别的网格。