请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 XChannel指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 XChannel.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. XChannel_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16149
AFL_WinnerV2
AFL_WinnerV2 指标通过在 -50/+50 水平建立的反弹标识出趋势的改变。JSatl
这个指标是 SATL (慢速适应性趋势线) 数字过滤器和 JMA 模拟适应性平均的混合体。
ATR_Channels_Cloud_Digit
使用ATR指标，基于移动平均构成3个通道，以彩色云的形式画出，以价格标签显示最新的数值，可以把通道的水平近似到指定的小数位数。PriceGrid1_Plus
近似价格级别的网格。