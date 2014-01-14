CodeBaseSeções
Fisher RVI - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3230
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

Fisher RVI é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado RVI (Relative Vigor Index) usando o Transformação Inversa de Fischer.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Regras de negociação são bastante simples. É hora de comprar quando o indicador cruza o nível de zero para cima. É hora de vender quando o indicador cruza o nível de zero para baixo. O cruzamento da linha de sinal do indicador também pode ser usado.

Indicador Fisher RVI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/556

