Autor real:

Witold Wozniak

Fisher RVI é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado RVI (Relative Vigor Index) usando o Transformação Inversa de Fischer.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".



Regras de negociação são bastante simples. É hora de comprar quando o indicador cruza o nível de zero para cima. É hora de vender quando o indicador cruza o nível de zero para baixo. O cruzamento da linha de sinal do indicador também pode ser usado.