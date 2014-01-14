Participe de nossa página de fãs
Fisher RVI - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 3230
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Fisher RVI é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado RVI (Relative Vigor Index) usando o Transformação Inversa de Fischer.
O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Regras de negociação são bastante simples. É hora de comprar quando o indicador cruza o nível de zero para cima. É hora de vender quando o indicador cruza o nível de zero para baixo. O cruzamento da linha de sinal do indicador também pode ser usado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/556
