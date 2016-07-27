请观看如何免费下载自动交易
iRSISign_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1860
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 iRSISign_HTF_Signal 显示趋势方向或 iRSISign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。
当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。
所有输入参数可分为三大组:
- 指标 iRSISign 的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融工具 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4; // 指标计算的时间帧 uint ATR_Period=14; input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint UpLevel=70; // 超买级别 input uint DnLevel=30; // 超卖级别
- iRSISign_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color Upsymbol_Color=clrMediumTurquoise; // 上涨符号颜色 input color Dnsymbol_Color=clrLightSalmon; // 下行趋势符号颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 水平名称位移 input int Y_1=-15; // 垂直名称位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示品种的角落 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
- 指标 iRSISign_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
//---- 提示设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指标触发选项 input uint AlertCount=0; // 提示次数
如果在同一图表上使用若干 iRSISign_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。
此指标需要编译的指标文件 iRSISign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. iRSISign_HTF_Signal. 趋势持续信号
图例.2. 指标 iRSISign_HTF_Signal交易信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15804
