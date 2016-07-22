Média móvel universal com preenchimento do espaço do gráfico com um fundo colorido. Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorX2MA_Cloud