PriceChannel_Stop - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 3776
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:
igorad
O indicador gera sinais de entrada no mercado (mostrados como grandes pontos coloridos) e desenha a linha do Stop Loss no posicionamento das ordens usando a cor lima para posições compradas e a cor magenta para as posições vendidas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/417
