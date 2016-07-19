CodeBaseSeções
Experts

Exp_Directed_Movement - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
726
(19)
\MQL5\Experts\
Exp_Directed_Movement.mq5 (8.65 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Directed_Movement.mq5 (8.55 KB) visualização
O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador Directed_Movement. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da nuvem do indicador mudar.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Directed_Movement.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

Indicador InstTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

Indicador Directed_Movement com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

CCI_Woodies CCI_Woodies

Dois osciladores CCI numa única janela na forma de nuvem colorida.

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Indicador CCI_Woodies com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.