Stalin - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 5651
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
Andrey Vassiliev
Stalin é um indicador de «sinal», uma vez que fornece ao trader pontos de entrada precisos no mercado, setas na cor vemelha para vender e na cor azul para comprar respectivamente.
Este indicador usa um simples e comprovado método popular - cruzamento de duas Médias Móveis. Embora esses sinais sejam fortes, tornam-se falsos durante os movimentos de lateralidade e a quantidade que aocntece no mercado são suficientes para deixar o seu depósito diminuir consideravelmente. Portanto, três tipos de filtro são implementadas neste indicador:
- Um filtro com base no indicador RSI (Índice de Força Relativa);
- Filtro de confirmação do movimento;
- filtro sinalizando tendência lateral
Estes filtros permitem ao indicador eliminar a maioria dos sinais falsos.
Os parâmetros de entrada:
- MAMethod – método das médias móveis:
0 – SMA,
1 – EMA,
2 – SMMA,
3 – LWMA;
- MAShift – deslocamento de médias móveis relativas a um gráfico de preços em movimento;
- Fast – Período "rápido" da Média Móvel
- Slow – Período "lento" da Média Móvel ;
- RSI – período do RSI para filtragem de sinais;
- Confirm – proporção de confirmação;
- Flat – estado lateral da proporção de confirmação
- SoundAlert – alerta sonoro on/off;
- EmailAlert – alerta de e-mail on/off.
Descrição dos parâmetros
Confirmar parâmetro é responsável por um dos filtros do indicador destinado a confirmar o início do movimento de preços. Confirmando que entramos no mercado na direção certa;
Parâmetro de lateralidade também participa de filtragem de sinais falsos, mas este parâmetro é responsável pelo reconhecimento movimentos laterais quando é demasiado arriscado entrar no mercado.
Aplicação na negociação:
É muito fácil de usá-lo na negociação, um trader deve seguir os seus sinais num gráfico ou ligar o alerta sonoro.
Se examinarmos seu histórico, podemos notar que o número de sinais precisos fornecidos pelo indicador é considerável, mas nem todas essas ofertas em potencial teria sido rentável. Portanto, seria melhor usar esse indicador com um dos osciladores que podem mostrar os momentos para sair do mercado no caso dos primeiros sinais de reversão.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/487
