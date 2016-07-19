Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_AroonHornSign - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 891
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador AroonHornSign. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer um ponto colorido do indicador.
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador AroonHornSign.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURJPY, H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15336
Indicador de sinal semáforo com uso do algoritmo de definição de tendências a partir do indicador AroonHorn.Exp_ColorJFatl_StDev
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJFatl_StDev.
O indicador AroonHorn_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador AroonHorn_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.XDPO_HTF_Signal
O indicador XDPO_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador XDPO_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.