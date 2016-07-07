代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1555
等级:
(12)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务


指标 Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal 显示选择柱线上的 Elliott_Wave_Oscillator_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标显示对角线箭头。它的颜色和方向与交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

  1. Elliott_Wave_Oscillator_Sign 的输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融工具
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指标计算时间帧
input ENUM_MODE Mode=MODE1;                            // 信号定义算法
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;              // 第一根均线的平滑方法
input int Length1=5;                                   // 第一条均线的平滑深度
input int Phase1=15;                                   // 第一根均线参数,
//---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期
input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;               // 第一根均线常数
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;              // 第二根均线平滑方法
input int Length2=35;                                  // 第二条均线的平滑深度
input int Phase2=15;                                   // 第二根均线参数,
//---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期
input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;               // 第二根均线常数

  2. 指标 Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal 所需的可视化输入参数:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名
input color Upsymbol_Color=clrPaleGreen;               // 上行趋势符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                       // 水平名称位移
input int Y_1=-15;                                     // 垂直名称位移
input bool ShowIndName=true;                           // 显示指标名
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示边角
input uint X_=0;                                       // 水平位移
input uint Y_=20;                                      // 垂直位移

  3. 指标 Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
    //---- 提示设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指标触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 生成提示的次数

如果在同一图表上使用若干 Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

放置编译的指标文件 Elliott_Wave_Oscillator_Sign.mq5 于客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.1. Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.2. Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. 交易信号

图例.2. Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. 交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15275

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

指标 AML_StDev 在输入参数中有时间帧选项。

ResSupFibo ResSupFibo

指标显示一种品种的价格走势, 并伴随斐波纳契回撤标记。

Taf Taf

通道应用的算法类似于最简单的之字折线。

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

基于价格及其均线之间差价的最简单振荡器。