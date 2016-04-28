代码库部分
Exp_Laguerre - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
基于ColorLaguerre指标信号的交易系统。在柱关闭时，如果出现彩色的指示箭头，就生成信号。

本EA交易使用编译好的指标文件 ColorLaguerre.ex5 才能正常工作，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件允许使用在提供了非零点差的经纪商平台上的EA交易中，并有选项可以在建立仓位的时刻设置止损和获利。您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).

在测试中使用的是EA交易的默认输入参数，显示如下。在测试中没有使用止损和获利.

图 1. 在图表上交易的实例

在2015年 GBPUSD H4上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15165

