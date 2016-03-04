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Exp_RVI_Histogram - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1882
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_rvi_histogram.mq5 (7.94 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
rvi_histogram.mq5 (8.14 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора RVI_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара. Имеется два варианта определения тренда в зависимости от значения входного параметра эксперта

input TrendMode TMode=Cross;                      // способ определения тренда
  1. Если произошло пересечение сигнальной и основной линий индикатора с изменением цвета сигнального облака;
  2. Если произошло цвета гистограммы с нейтрального серого на розовый или салатовый, то есть когда осциллятор RVI попал в зону перекупленности или перепроданности.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RVI_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

RSI_Histogram_HTF RSI_Histogram_HTF

Осциллятор RSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RVI_Histogram_HTF RVI_Histogram_HTF

Осциллятор RVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorXMACDCandle Exp_ColorXMACDCandle

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXMACDCandle.

WPR_Histogram_HTF WPR_Histogram_HTF

Осциллятор WPR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.