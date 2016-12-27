Participe de nossa página de fãs
ForexLine_HTF - indicador para MetaTrader 5
924
O indicador ForexLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ForexLine.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ForexLine_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14866
O indicador XMA_BBx7_Cloud com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.XMA_BBx7_Cloud
Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.
O indicador BB_OsMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.XMA_BBx7
Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.