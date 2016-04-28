请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于移动平均的三个布林带通道，以彩色云的方式画出，并在标签中显示了最近的价格数值。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
图1. XMA_BBx7_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14859
ForexLineSign
根据趋势方向的改变而生成交易信号的信号灯信号指标。ForexLine
一个移动平均形式的趋势指标，它可以根据趋势的方向改变颜色。
XMA_BBx7_Cloud_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 XMA_BBx7_Cloud 指标。ForexLine_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 ForexLine 指标。