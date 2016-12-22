基于 BSI 指标信号的交易系统。

将最后值显示为价格标签的布林带通道。

基于一条均线的布林带通道, 将最后值显示为价格标签, 并绘制为彩色云图。

费舍尔变换指标。它显示当前走势, 并在活跃区域设定级别作为转折点。