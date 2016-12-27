Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TangoLineCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 868
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador TangoLineCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador TangoLineCloud.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador TangoLineCloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14793
TangoLineCloud
O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção na forma de núvem.TangoLine_HTF
O indicador TangoLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
CSALChartPoints
Classe para expandir as capacidades do MqlRates.ColorXADX_HTF
O indicador ColorXADX com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.