CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TangoLineCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
868
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador TangoLineCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador TangoLineCloud.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador TangoLineCloud_HTF

Figura 1. O indicador TangoLineCloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14793

TangoLineCloud TangoLineCloud

O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção na forma de núvem.

TangoLine_HTF TangoLine_HTF

O indicador TangoLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

CSALChartPoints CSALChartPoints

Classe para expandir as capacidades do MqlRates.

ColorXADX_HTF ColorXADX_HTF

O indicador ColorXADX com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.