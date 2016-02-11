代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Digital_CCI_Woodies - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1151
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
exp_digital_cci_woodies.mq5 (8.86 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
digital_cci_woodies.mq5 (10.7 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

使用Digital_CCI_Woodies指标的交易系统. 在柱关闭时, 如果云的颜色发生改变则产生信号.

本EA交易需要编译好的 Digital_CCI_Woodies.ex5 指标文件. 把它放置到 terminal_data_directory\MQL5\Indicators 目录下.

请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中提供零点差以及建仓时可以设置止损和获利的经纪商. 您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).

在如下测试中使用了EA交易的默认输入参数. 在测试中没有使用止损和获利.

图 1. 图表上的交易实例

图 1. 图表上的交易实例

在2014年 GBPJPY H6 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14492

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的Digital_CCI_Woodies指标.

Digital_CCI_Woodies Digital_CCI_Woodies

使用数字过滤器的CCI指标.

Digital_CCI_Woodies_Sign Digital_CCI_Woodies_Sign

基于Digital_CCI_Woodies 指标线交叉的信号量信号指标.

ColorMETRO_WPR ColorMETRO_WPR

振荡器类型的指标, 它基于WPR技术指标显示它的数值.