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VR Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
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Простой классический индикатор Moving Average с изменением цвета в зависимости от направления.
Более наглядно предоставляет информацию о текущей средней цене.
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Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены с увеличением и понижением.Labouchere EA
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Отображение графика одного символа в подокне графика другого символа.