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Индикаторы

VR Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
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Просмотров:
6131
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Простой классический индикатор Moving Average с изменением цвета в зависимости от направления.

Более наглядно предоставляет информацию о текущей средней цене.

 

TicksVolume TicksVolume

Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены с увеличением и понижением.

Labouchere EA Labouchere EA

Советник на основе управления лотами по системе Лабушер.

Forex Fraus Slogger Forex Fraus Slogger

Советник основан на работе своего предшественника — Forex Fraus (for M1), только по индикатору Envelopes.

Another_Symbol Another_Symbol

Отображение графика одного символа в подокне графика другого символа.