Советник на основе управления лотами по системе Лабушер.

Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены с увеличением и понижением.

Советник основан на работе своего предшественника — Forex Fraus (for M1), только по индикатору Envelopes.

Отображение графика одного символа в подокне графика другого символа.